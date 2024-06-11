رئيسة المجلس الوطني في زيارة سفارة أذربيجان لدى بيلاروس

باكو، 12 يونيو، (أذرتاج)

قامت رئيسة المجلس الوطني صاحبة غفاروفا بزيارة سفارة أذربيجان في بيلاروس على هامش زيارتها الرسمية لجمهورية بيلاروس.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن دائرة الصحافة والعلاقات العامة للبرلمان ان صاحبة غفاروفا والوفد المرافق لها زارت في البداية النصب التذكاري تخليدا للزعيم الوطني للشعب الأذربيجاني حيدر علييف في السفارة ووضعت باقات من الزهور أمامه.

ثم أجرت صاحبة غفاروفا محادثة مع موظفي السفارة حول أنشطة التمثيل الدبلوماسي الاذربيجاني.