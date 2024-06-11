وكالة الأنباء الحكومية الأذربيجانية

مجتمع

رئيسة مجلس جودة الحياة والمديرة العامة في هيئة تنمية المجتمع بدبي تزور مركز دوست

باكو، 12 يونيو، أذرتاج

زارت رئيسة مجلس جودة الحياة والمديرة العامة في هيئة تنمية المجتمع بدبي حصة بنت عيسى بوحميد مع الوفد المرافق لها مركز دوست للتنمية المستدامة والإبداع رقم 5 بالعاصمة باكو على هامش زيارتها للبلد.

وأحيط الضيوف علما بالخطوات المتخذة في أذربيجان في مجال تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الحساسة من الأهالي حيث إن مراكز دوست للتنمية المستدامة والإبداع يعد مكانا أول وأكبر في جنوب القوقاز للتنمية الشاملة والإبداع لدعم مهارات إبداع الأشخاص ذوي الحاجات الخاصة والمعاقين وأفراد عائلات الشهداء والأشخاص من الفئات الحساسة الأخرى من الأهالي. وقيل إن عدد مراكز دوست بلغ إلى الحين 7 مراكز بعدما تم تدشين وكالة دوست بالمرسوم الرئاسي المؤرخ في 9 أغسطس عام 2018م مع التشديد على أن 159 خدمة عامة تقدم من "النافذة الموحدة" بما يواكب مع النزاهة والسرعة ورضا المواطن وذلك على أساس مفهوم دوست بمبادرة النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني مهربان علييفا.

كما رافق رئيس مجلس إدارة وكالة دوست فريد محمدوف الضيوف معرفا إياهم على فعاليات مركز دوست والخدمات المقدمة فيه.

ثم عرض على الضيوف مفهوم دوست.

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