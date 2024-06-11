رئيس الوزراء الاذربيجاني يلتقي نائبة رئيس وزراء ألبانيا

باكو، 12 يونيو، (أذرتاج)

التقى رئيس وزراء جمهورية أذربيجان علي أسدوف أمس مع نائبة رئيس وزراء جمهورية ألبانيا ووزيرة البنية التحتية والطاقة بليندا بالوكو والوفد المرافق لها.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء أن الجانبين اعربا عن ارتياحهما لتطور العلاقات الودية بين أذربيجان وألبانيا في مختلف المجالات.

وأكدا على أهمية الاجتماع الأول للجنة الحكومية الدولية للتعاون الاقتصادي بين حكومتي أذربيجان وألبانيا في باكو.

ونوقشت خلال اللقاء القضايا المتعلقة بآفاق توسيع التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والطاقة والاستثمار والنقل والثقافة والصحة والسياحة وغيرها من المجالات.

كما شارك في الاجتماع وزير الطاقة الاذربيجاني برويز شهبازوف.