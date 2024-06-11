الوزير: تركيا مستعدة للتعاون الدولي في مجال الفضاء

باكو، 12 يونيو، (أذرتاج)

تركيا مستعدة للتعاون الدولي في مجال التكنولوجيا، بما في ذلك الصناعة الفضائية.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح كاجر في مؤتمر صحفي في مدينة أنقرة بمشاركة اول رائد الفضاء التركي ألبير جيزيرافشي ورائد الفضاء الثاني التركي توفا جاهانجير أتاسيفير.

ووصف الوزير رحلة توفا جهانجير أتاسيفير دون المدارية بأنها مصدر الفخر التالي للشعب التركي.

"أخذ أتاسيفير معه علمي تركيا وأذربيجان إلى البعثة وكتب اسمه في التاريخ بأحرف من ذهب. وقال الوزير التركي إن والدة اتاسيفير أذربيجانية الأصل مكررا الشعار: "أمة واحدة في دولتين".

وفقا لكلمات الوزير، تخطط تركيا مهمات وبرامج جديدة في مجال الفضاء ولهذا السبب ستعمل على تحسين الصناعة التكنولوجية من خلال إنشاء أكبر عدد ممكن من العلامات التجارية الفضائية الوطنية. وشدد الوزير التركي على أن "إنشاء علامة تجارية وطنية للأقمار الصناعية أمر مهم للغاية بالنسبة لنا"، مشيرا إلى أن إطلاق قمر الاتصالات التركي "تركسات 6A " سيكون خطوة مهمة في هذا الاتجاه.

كما تحدث الوزير محمد فاتح كاجر عن خطط إنشاء قاعدة جديدة للفضاء بمشاركة تركيا. وأضاف أنه سيتم إنشاء مركز الفضاء في إطار التعاون الدولي حتى عام 2030.