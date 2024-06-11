اختتام مناورات "نسر القوقاز" بمشاركة تركية جورجية

باكو، 12 يونيو (أذرتاج)

اختتمت في أذربيجان، الأربعاء، مناورات عسكرية مشتركة تحمل اسم "نسر القوقاز 2024" بمشاركة قوات خاصة من تركيا وجورجيا.

وأوضحت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان، أن المناورات التي انطلقت يوم 4 يونيو/ حزيران الجاري، اكتملت بنجاح.

وأضاف البيان أن طائرات حربية ومروحيات ومسيرات هجومية شاركت في المناورات التي تجري سنويا منذ العام 2009.

وشهدت المناورات إجراء تدريبات على تعطيل مركز القيادة وأدوات الاتصال للعدو وتحييد قوته البشرية.

وتهدف المناورات إلى تطوير الصداقة والتعاون والتنسيق بين القوات الخاصة للدول المشاركة، وتبادل المعرفة والخبرات المتبادلة وكذلك تحسين قدرتها على العمل معا.