وزارة الدفاع تعلن الانسحاب النهائي لقوة حفظ السلام الروسية من أذربيجان

باكو، 12 يونيو (أذرتاج)

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان ان عملية انسحاب قوة حفظ السلام الروسية التي انتشرت بشكل مؤقت في أذربيجان بعد انتهاء الحرب الوطنية، قد اكتملت اليوم الثاني عشر من يونيو، ذلك ضمن خطة انسحابها التدريجية من البلاد.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الوزارة بيانها ان قوة حفظ السلام قد سحبت نهائيا جنودها وقطع معداتها المتبقية واسلحتها من أراضي أذربيجان.