مواقع الجيش الاذربيجاني في نخشيفان تتعرض لاطلاق النار

باكو، 13 يونيو، (اذرتاج)

أطلقت وحدات القوات المسلحة الارمينية النيران بعدة مرات على مواقع الجيش الاذربيجاني قرب قرية حافوش لمحافظة شرور وقرية نورقوت لمحافظة اوردوباد وقرية قوني قشلاق لمحافظة شاهبوز من الساعة 10:05 الى 17:50 في 12 يونيو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان الجانب الاذربيجاني رد بالمثل على الجانب الأرميني.