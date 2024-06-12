باكستان تريد توسيع التعاون مع أذربيجان في مجالات الدفاع والطيران

باكو، 13 يونيو (أذرتاج)

تريد باكستان توسيع التعاون مع أذربيجان في مجالات الدفاع والطيران.

أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الدفاع الباكستاني عاسف محمد خواجه في لقائه مع سفير أذربيجان في البلد خزر فرهادوف.

وأضاف الوزير ان باكستان تعتبر أذربيجان التي تتنامى اقتصادها بوتيرة سريعة وتملك موارد كبيرة، شريكا مهما لها.

وأكد عاسف محمد خواجه أهمية علاقات الاخوة المعتمدة على الروابط التاريخية والثقافية والدينية بين البلدين.