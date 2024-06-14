الأستاذة الدولية الأذربيجانية للشطرنج تحصد البرونزية في البطولة العالمية

باكو، 13 يونيو، أذرتاج

حصدت الأستاذة الدولية الأذربيجانية للشطرنج أعيان الله وردييفا برونزية البطولة العالمية للشباب التي نظمت بمدينة غانديناغار الهندية.

واحتلت الأستاذة الدولية الله وردييفا المركز الثالث برصيد 5ر8 نقاط بعدما تغلبت في الجولة الأخيرة على الأستاذة البيلاروسية نورمان.

يذكر أن البطولة المنظمة بالنظام السويسري شاركت فيها 102 لاعبة شطرنج عن 44 بلدا.