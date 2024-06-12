الرئيس إلهام علييف يفتتح المجمع السياحي لبراكين الطين

باكو، 13 يونيو (أذرتاج)

حضر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف حفل افتتاح المجمع السياحي لبراكين الطين في منطقة ابشيرون.

أفادت أذرتاج ان رئيس وكالة السياحة في أذربيجان فؤاد نقييف أحاط رئيسَ الجمهورية علما بالأعمال المنجزة.

يجب الذكر ان براكين الطين وهي الظاهرة الفريدة في الطبيعة منتشرة في عدد غير قليل من بلدان العالم. لكن أذربيجان تحتضن أكثر من 350 من أصل ألفي بركان طين يعثر عليه في العالم. تقع معظم براكين الطين الأذربيجانية في شبه جزيرة ابشيرون وجزر حول باكو وشماخي وقوبوستان شرق البلد وجنوبي شرقي شيروان ومناطق قريبة من سواحل بحر الخزر. يسمح المجمع السياحي للسياح بمشاهدة بركان الطين "قيلينج" (السيف) عن كثب. هذا البركان متكون من 8 هضاب قريبة. حوالي 60 في المائة من براكين الطين الموجودة في أذربيجان نشطة. لكن التاريخ لم يشهد ثورانا قويا لبركان "قيلينج".

قيل ان المجمع السياحي أنشئ في قطعة ارض مساحتها الاجمالية 12 هكتار. بنيت فيه مبنى اداري. خلقت هنا اكثر من 60 فرصة عمل. مركز الاستعلامات السياحية لدى المجمع مكون من صالة معارض وورشة. يمكن التعرف في المركز على معلومات عن الخصائص الطبيعية والعلاجية لبراكين الطين و80 نموذجا من نماذج المعادن النادرة المجموعة من كل انحاء أذربيجان. تعرض فيه أسماء هذه النماذج وتركيبها الكيماوي.

معرض التاريخ الطبيعي لدى المجمع غني بمعروضات من هياكل عظمية للحيوانات القديمة التي عاشت في أراضي أذربيجان.

يجب الإشارة الى ان مطعما أنشئ في المجمع لـ110 شخص مستعد لخدمة زواره.