مدرب منتخب أذربيجان لكرة القدم البرتغالي: نتطلع على نجاح خلال مدة قصيرة

باكو، 13 يونيو، أذرتاج

قال المدير الفني لمنتخب أذربيجان لكرة القدم فيرناندو مانويل فيرنانديس دا كوستا سانتوس في كلمة ألقاها في حفل الإشهار في الثالث عشر من يونيو اليوم في باكو إننا سنسعى إلى تقديم منتخب أذربيجان في التصنيف الدولي ويعطي ذلك دفعة أخرى للمنتخب.

وأضاف إنني انتظر بفارغ الصبر الشروع في العمل واشعر بنفسي جيدا وقد لعب منتخب البرتغال مع نظيره الأذربيجاني بقيادتي والهدف الرئيسي هو تحقيق فوز وهذا يطلب دور هواة أيضا وسنسعى إلى تحقيق نجاح خلال مدة قصيرة.

وزاد أن تأهل منتخب جورجيا لبطولة أوروبا يأتي تحفيزا حسنا لمنتخب أذربيجان أيضا مفيدا أن البلد يملك كل ظرف لإحراز نجاح ونتائج حسنة ونقيم في أذربيجان مع الفريق الفني ونتعرف على ثقافة البلد أيضا. وسنعمل كذلك مع الفئات العمرية الصغيرة والشابة ونتابع بطولة البلد المحلية.

وقال سانتوس إن عملية التكيف مع أذربيجان تكون سهلة لأنه قد سبق أن عمل في نادي بشيكطاش التركي مضيفا إنني أعجبني أذربيجان عندما زرتها عام 2021م والبلد جميل جدا وكان من الجميل العيشُ في تركيا ولكن تولي هذا المنصب لا دور لبشيكطاش فيه وفي حال نتيجة سيئة فالعقاب على فريق المدربين.

وأعرب سانتوس عن ثقته في نجاح منتخب تركيا في بطولة أوروبا التي تنطلق غدا في ألمانيا.

يذكر أن الرابطة الأذربيجانية لاتحادات كرة القدم وقعت مع فرناندو سانتوس العقد لمدة ثلاثة أعوام مع زيادة عام.