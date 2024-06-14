الأستاذة الدولية الأذربيجانية الشابة: برونزية البطولة العالمية ليست بنتيجة سيئة

باكو، 13 يونيو، أذرتاج

قالت الأستاذة الدولية الأذربيجانية الشابة أعيان الله وردييفا التي حصدت برونزية البطولة العالمية للشباب المنظمة بمدينة غانديناغار الهندية برصيد 5ر8 نقاط إنني كنت استهدف للظفر بالذهبية وللأسف لم يحصل وأرى أن برونزية البطولة العالمية ليست بنتيجة سيئة أيضا.

وأضافت الأستاذة الدولية البالغة 19 عاما من العمر انني تعادلت مع صاحبة المركز الثاني وخسرت امام صاحبة المركز الأول الهندية وشطرنج أذربيجان اخذ في التطور بسرعة من جديد.

يذكر أن الأستاذة الدولية الأذربيجانية الأخرى سبينه رضالي احتلت المركز الـ29 واللاعبة الأخرى نرمين عابدينوفا فازت بالمركز السادس في البطولة.