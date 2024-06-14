قوات أرمينيا تستهدف مواقع جيش أذربيجان عبر الحدود من جديد

باكو، 14 يونيو، (اذرتاج)

أطلقت وحدات القوات المسلحة الارمينية الواقعة في قرية خاجيك لمحافظة سويلان النيران بالأسلحة النارية المختلفة على مواقع الجيش الاذربيجاني في اتجاه قرية آخورا لمحافظة شرور في الساعة 07:15 في 14 يونيو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان الجانب الاذربيجاني رد بالمثل على الجانب الأرميني.