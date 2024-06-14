اقتصاد
الناتج المحلي الإجمالي يبلغ 17.2 مليار مانات في قطاعي النفط والغاز
باكو، 14 يونيو، (اذرتاج)
ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في قطاعي النفط والغاز خلال اشهر يناير - مايو من العام الحالي مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق وبلغ 17 مليارا و222.8 مليون مانات، حسبما افادته وكالة اذرتاج نقلا عن لجنة الإحصاء الحكومية.
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