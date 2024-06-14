الناتج المحلي الإجمالي يبلغ 17.2 مليار مانات في قطاعي النفط والغاز

باكو، 14 يونيو، (اذرتاج)

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في قطاعي النفط والغاز خلال اشهر يناير - مايو من العام الحالي مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق وبلغ 17 مليارا و222.8 مليون مانات، حسبما افادته وكالة اذرتاج نقلا عن لجنة الإحصاء الحكومية.