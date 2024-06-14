اجتماع للمجلس الاقتصادي لرابطة الدول المستقلة يعقد في موسكو

باكو، 14 يونيو، (أذرتاج)

سيعقد في موسكو اجتماع للمجلس الاقتصادي لرابطة الدول المستقلة برئاسة نائب رئيس حكومة الاتحاد الروسي أليكسي أوفتشوك.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي للجنة التنفيذية لرابطة الدول المستقلة أن الاجتماع رقم 102 للمجلس سيعقد في 21 يونيو. وسيناقش رؤساء وفود دول الكومنولث القضايا التي تغطي مختلف مجالات التعاون الاقتصادي للدول المشاركة.