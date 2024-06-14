انخفاض صادرات فحم الكوك بأكثر من 19 % في 5 أشهر

باكو، 14 يونيو، (أذرتاج)

تم تصدير 101.6 ألف طن من فحم الكوك في أشهر يناير – مايو من العام الجاري.

افادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية ان قيمة المنتج المصدر بلغت 8 ملايين و621.5 ألف دولار أمريكي.

يذكر انه تم تصدير 126.2 ألف طن من فحم الكوك البترولي من الدولة في نفس الشهر من عام 2023 وبلغت قيمة الصادرات 39 مليونا و904.3 ألف دولار أمريكي.