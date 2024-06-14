زيادة الدخل الفردي للسكان

باكو، 14 يونيو، (أذرتاج)

وفقا للبيانات الأولية، بلغ الدخل الاسمي لسكان البلاد 31899.3 مليون مانات أو 3130.6 مانات خلال اشهر يناير – يناير من عام 2024.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أنه كان تصرف السكان بعد كل المدفوعات الإلزامية والطوعية بمبلغ 27940.9 مليون مانات.