زيادة عائدات بيع البنزين ووقود الديزل في أذربيجان بنسبة 6 %

باكو، 14 يونيو، (اذرتاج)

اشترى مستهلكو الوقود في أذربيجان البنزين ووقود الديزل بمبلغ مليار و251.7 مليون مانات خلال اشهر يناير – مايو من العام الجاري.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن لجنة الإحصاء الحكومية انه مقارنة بالأشهر المقابلة لعام 2023، زاد الدخل من بيع البنزين ووقود الديزل للمستهلكين بنسبة 6.1 بالمائة. تم الحصول على 5.8 في المائة من إجمالي حجم تجارة التجزئة في أذربيجان من بيع بنزين السيارات ووقود الديزل خلال الفترة المشمولة بالتقرير.