نقل 9 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي عبر "باكو – تبليسي – أرضروم"

باكو، 14 يونيو، (اذرتاج)

تم نقل 17 مليارا و359 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي بخط أنابيب الغاز الرئيسية في أذربيجان خلال أشهر يناير- مايو من العام الجاري، الأمر الذي انخفض 3 في المائة مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2023.

وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اللجنة الحكومية للإحصاء أن 54.6 في المائة من الغاز المنقول أو ما يعادل 9 مليارا و471.6 مليون متر مكعب من الحجم العام نفذ عبر خط باكو – تفليس – أرضروم خط أنابيب جنوب القوقاز.