وكالة الأنباء الحكومية الأذربيجانية

اقتصاد

صادرات نفط أذربيجان عبر خط أنابيب "باكو- تبليسي – جيهان" تنخفض 1.78 %

صادرات نفط أذربيجان عبر خط أنابيب

باكو، 14 يونيو، (اذرتاج)

تم تصدير 15 مليونا و971.1 ألف طن من البترول الأذربيجاني عبر خط أنابيب "باكو – تبيليسي – جيهان" في أشهر يناير - مايو، بعد انخفاضه قدر 1.78 في المائة.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الاحصاءات الحكومية الأذربيجانية انه تم ضخ 11 مليونا و986.4 ألف طن من النفط إلى خط أنابيب "باكو- تبيليسي- جيهان".

خلال هذه الفترة، تم إنتاج 81.3 بالمائة أو 9749 ألف طن من النفط المنقول عبر خط أنابيب "باكو – تبيليسي – جيهان" في أذربيجان، وتم استيراد 18.7 بالمائة أو 2237.4 ألف طن من تركمانستان وكازاخستان.

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