أذربيجان يصدر 190.9 ألف طن من الميثانول

باكو، 14 يونيو، (اذرتاج)

صدر البلد خلال شهر يناير من العام الجاري 190.9 ألف طن من الميثانول بقيمة 37.7 مليون دولار.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك أنه تم تصدير 169.1 ألف طن من الميثانول من البلاد في نفس الشهر من عام 2023. بلغت قيمة التصدير 37.8 مليون دولار.