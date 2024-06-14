انخفاض حجم النفط الخام والمنتجات النفطية المصدرة من أذربيجان

باكو، 14 يونيو، (اذرتاج)

صدرت أذربيجان 9 ملايين و869.6 ألف طن من النفط الخام ومنتجات النفط من المعادن البيتومينية خلال أشهر يناير - مايو من العام الجاري.

بلغت تكلفة النفط الخام والمنتجات النفطية المصدرة خلال 6 مليارات و258.6 مليون دولار أمريكي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية الأذربيجانية أنه تم تصدير 11 مليونا و752.5 ألف طن من النفط الخام من البلد وبلغت تكلفتها 7 مليارات و220.2 مليون دولار.