اقتصاد
انخفاض حجم النفط الخام والمنتجات النفطية المصدرة من أذربيجان
باكو، 14 يونيو، (اذرتاج)
صدرت أذربيجان 9 ملايين و869.6 ألف طن من النفط الخام ومنتجات النفط من المعادن البيتومينية خلال أشهر يناير - مايو من العام الجاري.
بلغت تكلفة النفط الخام والمنتجات النفطية المصدرة خلال 6 مليارات و258.6 مليون دولار أمريكي.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية الأذربيجانية أنه تم تصدير 11 مليونا و752.5 ألف طن من النفط الخام من البلد وبلغت تكلفتها 7 مليارات و220.2 مليون دولار.
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