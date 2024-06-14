حجم التبادل التجاري مع الدول الأجنبية أكثر من 18 مليار دولار خلال يناير - مايو

باكو، 14 يونيو، (أذرتاج)

أجرت أذربيجان معاملات تجارية مع الدول الأجنبية بقيمة 18 مليار و439 مليون و272.4 ألف دولار خلال 5 أشهر من هذا العام.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي للجنة الجمارك الحكومية ان هذا أقل بنسبة 19.7 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي.

وشكلت الصادرات 11 مليارا و138 مليون و581 ألف دولار من حجم التجارة الخارجية والواردات 7 مليارات و300 مليون و691.4 ألف دولار. وفي العام الماضي، انخفضت الصادرات بنسبة 30.9 في المائة، بينما زادت الواردات بنسبة 6.75 في المائة.

كما تم إنشاء رصيد إيجابي قدره 3 مليارات و837 مليون و889.6 ألف دولار في التجارة الخارجية. وهذا أقل بمقدار 2.4 مرة من العام.