تصدير المزيد من الغاز بنسبة 5.9 % خلال يناير- مايو

باكو، 14 يونيو، (أذرتاج)

تم تصدير 9 مليارات و912.6 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي من البلاد خلال اشهر يناير - مايو، وهو ما يزيد بنسبة 5.9 في المائة عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن قيمة الغاز الطبيعي المصدر بلغت 3 مليارات و451.1 مليون دولار.

يذكر أنه في نفس الأشهر من عام 2023، تم تصدير 9 مليارات و362.7 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي بقيمة 7 مليارات و103 ملايين دولار من أذربيجان.