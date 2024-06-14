الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف يهنئ الشعب بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك

باكو، 14 يونيو (أذرتاج)

هنأ الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

قال الرئيس ان "عيد الاضحى رمز من رموز التضامن المعنوية للمسلمين في العالم وهذا العيد فرصة للمؤمنين لإظهار مستوى تفانيهم في سبيل الله تعالى والدين وزيادة الاقتراب من الله عز وجل.”

ان الدين الإسلامي يشكل مرحلة مهمة في التطوير الثقافي القومي وفي تشكل الفكر للشعب الاذربيجاني. للقيم الإسلامية العالية دور في تشكل بيئة التعايش النموذجي القائم على الاحترام والثقة المتبادلين في بلدنا الذي يتعايش فيه اتباع الأديان وممثلو الشعوب المختلفة، وصون التنوع القومي الثقافي حتى يومنا هذا.

وترفع في مثل هذه الايام دعوات في كل انحاء البلد لرقي الدولة ورفاهية الشعب وأمنه وسلامته بجانب اعمال الحسنات واحياء ذكرى شهدائنا الخالدة. وأعرب الرئيس علييف عن يقينه من تحقق دعوات الشعب في مثل هذه الايام العيدية ويستجيب الخالق عز وجل للدعوات، متمنيا لهم دوام العافية وموفور الصحة وحسن الخاتمة.