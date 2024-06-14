وزير الدفاع الاذربيجاني يستقبل وفدا عسكريا صينيا

باكو، 14 يونيو (أذرتاج)

استقبل وزير الدفاع الأذربيجاني الجنرال ذاكر حسنوف نائبَ رئيس الإدارة العامة للتعاون العسكري الدولي لجيش التحرير الشعبي الصيني الجنرال ياو قين والوفد المرافق له.

أفادت أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان الجنرال حسنوف تحدث عن العلاقات بين البلدين في المجال العسكري معربا عن ثقته في تساهم هذه الزيارة في تطوير التعاون العسكري بينهما، مشيدا بدور رئيسي البلدين في تعزيز العلاقات.

أحاط وزير الدفاع الضيفَ الصينيَ علما بالأوضاع الأخيرة في الحدود غير المُرسَّمة.

من جانبه، اعرب الجنرال ياو قين عن امتنانه على حسن الاستقبال مشيرا الى ضرورة عقد هذه اللقاءات بشكل متواصل لمزيد من تطوير العلاقات وتبادل الخبرات بين جيشي البلدين.

دعا الضيف الصيني وزيرَ الدفاع لحضور منتدى سيانشان الـ11 المزمع انعقاده في بكين في سبتمبر العام الجاري.

قيل ان الصين مستعدة دوما مع أذربيجان لتقديم دعم لضمان السلام والاستقرار في المنطقة.

كذلك اجري في اللقاء تبادل وجهات النظر حول المسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك في المجالات العسكرية والتعليم العسكري والفنية العسكرية بين أذربيجان والصين.