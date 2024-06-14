مشاورات سياسية بين وزارتي خارجية أذربيجان وبنغلادش

باكو، 14 يونيو (أذرتاج)

استضافت باكو عاصمة أذربيجان الجولة الأولى من المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية الأذربيجانية والبنغلادشية في 14 يونيو.

ترأس الجانب الاذربيجاني فيها نائب وزير الخارجية إلنور محمدوف بينما ترأس الجانب البنغلادشي نائب وزير الخارجية مسعود بن مؤمن، حسبما أفادت أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية.

جرى خلال جولة المشاورات السياسية، استعراض علاقات التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية والسياحية وغيرها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

قدم محمدوف معلومات مفصلة عن الوضع الحالي في المنطقة وعملية إزالة الألغام في الأراضي الأذربيجانية المحررة من الاحتلال وكذلك اعمال إعادة البناء والإعمار فيها.

قيل ان كوب 29 الذي ستستضيفه أذربيجان في هذا العام يخلق فرصة سانحة للتعاون الجديد.