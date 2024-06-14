جهاز الامن السيبراني الاذربيجاني يشارك في منتدى التعاون الإسلامي لحماية خصوصية البيانات الشخصية في إسطنبول

باكو، 14 يونيو (أذرتاج)

شارك جهاز الامن السيبراني التابع لوزارة التنمية الرقمية والنقل الأذربيجانية، المتمثل بمديرة قطاع حماية البيانات الشخصية خياله بابايفا في المنتدى الأول لمنظمة التعاون الإسلامي لحماية البيانات الشخصية في مدينة إسطنبول التركية.

يهدف المنتدى الى انشاء آلية تعاون متعدد الجوانب وإطلاق منصة مشتركة للمساهمة في تعزيز حماية البيانات الشخصية على المستويين الوطني والإقليمي وحماية حقوق الانسان وحرياته عند العمل على بيانات شخصية في الدول الأعضاء.

قدم المتحدثون تقارير عن الاعمال المقامة في هذا المجال في بلدانهم مؤكدين على أهمية التعاون في هذا المجال.