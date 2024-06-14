مواقع الجيش الاذربيجاني في نخجيوان تتعرض لاطلاق النار

باكو، 14 يونيو (أذرتاج)

أطلقت وحدات القوات المسلحة الأرمينية المتواجدة في محافظة فيدي الكبيرة ، النيران على مواقع الجيش الاذربيجاني في اتجاه محافظة ساداراك بجمهورية نخجيوان ذات الحكم الذاتي في الساعة 13:55 في 14 يونيو.

أفادت أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان وحدات الجيش الاذربيجاني ردت بالمثل لإسكات نقاط النيران.