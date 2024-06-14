باكو، 14 يونيو (أذرتاج)

استقبل وزير الدفاع الاذربيجاني الجنرال ذاكر حسنوف وزيرَ الدفاع الصربي براتيسلاف قاشيج والوفد المرافق له على هامش زيارته الرسمية الى أذربيجان في 14 يونيو.

أفادت أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان الوزير الاذربيجاني أكد أهمية تطوير التعاون العسكري المشترك بين أذربيجان وصربيا.

وتناول الوزير الاذربيجاني في حديثه الوضع الإقليمي الأخير في فترة ما بعد النزاع.

دعا الجنرال حسنوف نظيرَه الصربي للمشاركة في معرض "آديكس" الدولي الخامس للصناعات الدفاعية، المزمع تنظيمه في باكو في سبتمبر عام 2024.

من جانبه هنأ وزير الدفاع الصربي نظيره الاذربيجاني بمناسبة الانتصار في الحرب الوطنية وأعلن استعداد بلاده للتعاون مع أذربيجان في كافة المجالات.

كما اجري في اللقاء تبادل الآراء حول الوضع الحالي للعلاقات بين البلدين في المجالات العسكرية والمجالات الفنية العسكرية والتعليم العسكري وآفاق تطويرها. ونوقشت أيضا الامن الإقليمي والمسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.