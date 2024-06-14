رئيس أذربيجان يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء باكستان

باكو، 16 يونيو (أذرتاج)

تلقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الباكستاني محمد شاهباز شريف في 16 يونيو.

هنأ محمد شاهباز شريف خلاله رئيسَ أذربيجان والشعب الاذربيجاني الصديق والشقيق بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

من جانبه اعرب الرئيس إلهام علييف عن شكره على الاهتمام والتهاني وتقدم بتهانيه الى الشعب الباكستاني الشقيق بمناسبة العيد متمنيا له السلام والأمان.

ناقش الطرفان خلال المكالمة الهاتفية سبل تطوير العلاقات في المجالات المختلفة واتفقا على الارتقاء بالعلاقات الثنائية الى مستوى أعلى.

هنأ رئيس الوزراء الباكستاني رئيسَ أذربيجان بمناسبة تحضيرات عقد كوب29 في أذربيجان ودعا الرئيس للقيام بزيارة رسمية الى بلاده.

وقال الرئيس علييف قبوله الدعوة بامتنان.