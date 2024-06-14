مواقع الجيش الاذربيجاني في نخجيوان تتعرض لاطلاق النار

باكو، 16 يونيو (أذرتاج)

أطلقت وحدات القوات المسلحة الأرمينية المتواجدة في قرية باردرزوني بمحافظة يغيقنادزور، النيران على مواقع الجيش الاذربيجاني في اتجاه قرية شادا بمحافظة شاهبوز بجمهورية نخجيوان ذات الحكم الذاتي في الساعة 00:50 في 16 يونيو.

أفادت أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان وحدات الجيش الاذربيجاني ردت بالمثل لإسكات نقاط النيران.