باكو، 16 يونيو (أذرتاج)

أقيم اليوم حفل اختتام بطولة كأس العالم للجوكان في باكو.

وبحسب وكالة أذرتاج، بدأ الحدث الذي تم تنظيمه في مركز بينا للفروسية ببرنامج فني موسيقي. وفي الحفل، تم تقديم عرض تشكيلي لمفرزة سلاح الفرسان التابعة لحرس حدود الدولة. أظهر الفرسان عروضا بهلوانية معقدة على خيول قراباغ.

ثم بدأت مباراة المركزين الثالث والرابع بين منتخبي أوزبكستان ونيجيريا. كذلك خلال اليوم ستقام مقابلة أخرى وسيتنافس فيها فريقا أذربيجان والمغرب.

انطلقت في 10 يونيو في باكو بطولة كأس العالم للجوكان، برعاية الاتحاد الاذربيجاني للفروسية، بمشاركة فرق من 10 بلدان.

يجب الذكر ان لعبة "جوقان" (أو جوكان) أدرجت في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لليونسكو أثناء الدورة الثامنة للجنة الحكومية لليونسكو لحماية التراث الثقافي غير المادي المنعقدة في باكو في 3 من ديسمبر عام 2013.

يلعبه الفريقان في المرج. يسعى أعضاء الفريقين راكبين الأحصنة إلى رمي كرة صغيرة مصنوعة من الجلد أو الخشب إلى المرمى.