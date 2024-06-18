بايراموف وفيدان يناقشان تحضيرات القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية في شوشا

باكو، 18 يونيو (أذرتاج)

جرى اتصال هاتفي بين وزير خارجية أذربيجان جيهون بايراموف ووزير خارجية تركيا هاكان فيدان في 17 يونيو، ناقشا خلاله الاعمال المنفذة في الجوانب المختلفة لعلاقات التحالف الثنائي بين البلدين.

واستعرض الوزيران تحضيرات اجتماع القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية في شوشا.

اجري خلال المكالمة الهاتفية تبادل الآراء حول المواضيع الأخرى ذات الاهتمام المشترك والأوضاع الإقليمية.