عقد اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بين المجلس الوطني الاذربيجاني والمجلس الروسي الاتحادي في موسكو

باكو، 18 يونيو (أذرتاج)

سيقوم النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاذربيجاني والرئيس المشارك في لجنة التعاون البرلماني المشتركة بين المجلس الوطني والمجلس الروسي الاتحادي علي حسينلي والوفد المرافق له بزيارة مدينة موسكو للمشاركة في الاجتماع الـ21 للجنة في 19 يونيو.

أفادت أذرتاج نقلا عن البرلمان الاذربيجاني ان الوفد يضم كلا من النواب رئيس مجموعة العمل مع البرلمان الروسي نظامي صفروف وميخائل زابيلين واذر باداموف وإيمين حاجيف.

ستناقش في الحدث سبل تطوير التعاون البرلماني بين أذربيجان وروسيا وبرنامج عمل اللجنة والتعاون بين البلدين في مجال النقل والخدمات اللوجستية وغيرها.

كما سيحضر النائب ميخائل زابيلين المنتدى البرلماني الدولي لرابطة الدول المستقلة.

ستختتم الزيارة في 21 يونيو.