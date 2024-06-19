الرئيس إلهام علييف: مركز نظامي كنجوي الدولي كسب نفوذا كبيرا ومصداقية عالية خلال المدة القصيرة

باكو، 19 يونيو، أذرتاج

كتب رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في نداء وجهه الى مشاركي الاجتماع الـ29 رفيع المستوى الذي تستضيفه العاصمة باكو في 19 يونيو اليوم في موضوع "الطريق الواصل الى كوب 29: المستقبل المستدام والدائم" وذلك ضمن التحضيرات لفعاليات كوب 29 التي يستضيفها البلد هذا العام أن مركز نظامي كنجوي الدولي الذي ينشط مسترشدا بالافكار الفلسفية والمتقدمة للشاعر والمفكر والحكيم الأذربيجاني نظامي الكنجوي وكذلك القيم العالمية والمبادئ البشرية قد كسب نفوذا كبيرا ومصداقية عالية خلال المدة القصيرة ليتحول الى احدى المؤسسات الدولية الرائدة عبر العالم.

واضاف الرئيس علييف أن مبادرات مركز نظامي كنجوي الدولي والمواقف الجديدة التي اقترح بها في سبيل حل القضايا الملحة المدرجة في الأجندة العالمية تستحق التقدير الدولي ويشاد بها.