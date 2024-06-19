وزير البيئة: أذربيجان متمسكة بتقديم كوب 29 في جو من الشمولية والشفافية والعدل

باكو، 19 يونيو، أذرتاج

قال وزير البيئة والثروات الطبيعية الأذربيجاني رئيس فعاليات كوب 29 مختار بابايف في كلمة ألقاها في حفل الافتتاح للاجتماع الـ29 رفيع المستوى الذي تستضيفه العاصمة باكو في 19 يونيو اليوم في موضوع "الطريق الواصل الى كوب 29: المستقبل المستدام والدائم" وذلك ضمن التحضيرات لفعاليات كوب 29 التي يستضيفها البلد هذا العام إن أذربيجان متمسكة بتقديم فعاليات كوب 29 في جو من الشمولية والشفافية والعدل.

واضاف بابايف أنه من الواجب على رئاسة كوب 29 الاستماع الى جميع الافكار ودعوة الجميع لايجاد حلول مشتركة لتغير المناخ.

كما اشار الوزير بابايف الى أن فريق رئاسة كوب 29 اجرى خلال الشهور الماضية مشاورات واسعة النطاق ومعمقة مع رؤساء المنظمات الدولية ذات الصلة وقد قدمت تلك اللقاءات فرصا جديدة لزيادة الطموحات وبدء التحرك.