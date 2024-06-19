مساعد الرئيس الأذربيجاني: السياسة التي تنتهجها فرنسا في جنوب القوقاز لا تساهم في أية حالة في تقديم أجندة السلام

باكو، 19 يونيو، أذرتاج

قال مساعد الرئيس الأذربيجاني مدير قسم شؤون السياسة الخارجية بالادارة الرئاسية حكمت حاجييف في حديث صحفي له مع صحفيين إننا لا نعتبر السياسة التي تنتهجها فرنسا في جنوب القوقاز مثمرة وتلك سياسة مضرة لأنها لا تساهم في أية حالة من الحالات في تقديم أجندة السلام لمنطقة جنوب القوقاز.

واكد مساعد الرئيس أن سياسة العسكرة التي تنتهجها فرنسا في المنطقة في ظل ممارسة تطورات خاصة بالتطبيع بين أذربيجان وارمينيا تشكل تهديدا خطيرا حيث إن خطوات فرنسا هذه ليست إلا ضربة قاسية على عملية التطبيع لا سيما في الفترة التي شهدت تحقيق نتائج في ترسيم الحدود في التاسع عشر من أبريل والتوصل من ذلك الى البيان المشترك في مستوى الهياكل العالية لكلا البلدين واتخاذ خطوات جادة ترمي الى تحويل جنوب القوقاز عن طريق السلام.