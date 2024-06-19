مكالمة هاتفية بين وزيري خارجية أذربيجان وباكستان

باكو، 19 يونيو (أذرتاج)

جرت مكالمة هاتفية بين وزير خارجية أذربيجان جيهون بايراموف ونائب رئيس وزراء باكستان وزير الخارجية محمد اسحق دار.

أفادت أذرتاج نقلا عن وزارة الخارجية ان الوزيرين اشادا بعلاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين الصديقين والشقيقين مؤكدين على ضرورة تعميق التعاون في العديد من المجالات.

نوقشت أيضا خلال المكالمة الهاتفية مخرجات الزيارة الرسمية التي قام بها الوزير بايراموف الى باكستان في نهاية الشهر الماضي وسير تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل اليها خلالها، كذلك الخطط المستقبلية.

كما اجري خلالها تبادل الآراء حول القضايا الثنائية والإقليمية الأخرى ذات الاهتمام المشترك.