كازاخستان تستضيف اول مؤتمر مكرس لإزالة الكربون من صناعة النفط والغاز

باكو، 19 يونيو (أذرتاج)

ستستضيف مدينة اكتاو الكازاخستانية مؤتمر "إزالة الكربون من صناعة النفط والغاز: آفاق وارهاصات" وهذا لأول مرة في كازاخستان في 21 يونيو.

أفادت أذرتاج نقلا عن مجلس النفط والغاز "بتروكونسيل" ان المؤتمر سيجمع تحت سقفه رئاسة وزارتي البيئة والموارد الطبيعية والطاقة وقيادة سلطة ولاية مانكيستاو وقادة مشغلات كبيرة للنفط والغاز وممثلين اخرين.

ستناقش في الحدث، القضايا الملحة المتعلقة بتحول الطاقة العالمي المعتمد على إزالة الكربون.

سينظم المؤتمر برعاية مجلس النفط والغاز (بتروكونسيل) و Bureau Veritas وبدعم من وزارة البيئة والموارد الطبيعية ووزارة الطاقة وجمعية "بيتروماينينغ".