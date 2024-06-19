بدء زيارة رسمية لرئيس اركان الجيش الاذربيجاني الى صربيا

باكو، 19 يونيو (أذرتاج)

بدأت زيارة رسمية للنائب الأول لوزير دفاع جمهورية أذربيجان - رئيس الأركان العامة للجيش الأذربيجاني الجنرال كريم ولييف إلى صربيا بدعوة من رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة لهذا البلد الجنرال ميلان مويسيلوفيتش.

أفادت أذرتاج نقلا وزارة الدفاع، تم في البداية وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للزعيم الوطني حيدر علييف في حديقة تاشميدان في بلغراد تكريما لذكراه الخالدة. ثم زار الوفد الاذربيجاني النصب التذكاري للشاعر والروائي الصربي ميلوراد بافيتش، وتم وضع الزهور تكريماً لذكراه.

أقيمت في المقر العام للقوات المسلحة الصربية مراسم استقبال رسمي لرئيس الأركان العامة للجيش الأذربيجاني الجنرال كريم ولييف. وبعد الاستعراض أمام حرس الشرف، تم عزف النشيد الوطني لأذربيجان وصربيا.

التقى الجنرال ولييف مع نظيره الصربي.

وتم خلال اللقاء بحث آفاق تطوير التعاون العسكري، كما تم تبادل وجهات النظر بشكل واسع حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ثم عقد لقاء بين الجنرال ولييف ووزير الدفاع الصربي براتيسلاف غاسيتش.

وشهد اللقاء الذي جمعه مع وزير الدفاع مناقشة قضايا التعاون الثنائي في المجالات العسكرية والعسكرية التقنية والتعليم العسكري.

كما شارك في اللقاءات سفير جمهورية أذربيجان لدى صربيا كامل خاسييف.

تستمر زيارة رئيس الأركان العامة للجيش الأذربيجاني إلى صربيا.