انعقاد المنتدى الدولي للتأمين بباكو

باكو، 20 يونيو (أذرتاج)

انطلقت في باكو فعاليات المنتدى الدولي للتأمين، برعاية البنك المركزي الاذربيجاني ومكتب التأمين الإلزامي وبتنظيم الجمعية الأذربيجانية لشركات التأمين وشركة Xprimm الدولية.

تحدث رئيس البنك المركزي طالع كاظموف ووزير الزراعة الاذربيجاني ماجنون محمدوف ورئيس الوكالة الحكومية الأذربيجانية للتأمين الطبي الإلزامي زاور علييف وكبار مسئولين آخرين في كلماتهم عن سوق التأمين وفرص التأمين والإصلاحات الجارية في مجال التأمين في أذربيجان.

ستعقد في المنتدى الذي سيستمر يومين، جلسات نقاش في مواضيع تأمينات للسيارات والصحة العامة وكذلك دور التأمين في إدارة المخاطر المناخية والمسائل الأخرى لاسواق التأمين المحلية والعالمية.