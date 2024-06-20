14 لاعبا أذربيجانيا يشاركون في كأس العالم للشطرنج

باكو، 20 يونيو (أذرتاج)

سينطلق في 23 يونيو في مدينة باطوم الجورجية كأس العالم للشطرنج للناشئين، برعاية الاتحاد الدولي للشطرنج.

أفادت أذرتاج ان المسابقة ستنظم بين الناشئين والناشئات (تحت سن 8 و10 و12).

سيشارك في المسابقة 14 لاعبا تحت قيادة المدرب فريد عباسوف.

ستنتهي مسابقات كأس العالم في الثالث من يوليو.