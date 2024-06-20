وزير خارجية كاليدونيا الجديدة: نناشد فرنسا للاعتراف بحقوق شعبنا

باكو، 20 يونيو (أذرتاج)

جعلتنا حكومة فرنسا نعيش في كاليدونيا الجديدة أياما صعبة جدا خلال شهر أخير.

أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير خارجية كاليدونيا الجديدة ميكائل فوريست الذي يشارك في المؤتمر الدولي المكرس لمكافحة الاستعمار، الذي تنظمه مجموعة باكو للمبادرة في مقر منظمة الأمم المتحدة في 20 يونيو.

وأضاف ان في المنطقة حاليا عدد كثير من العسكريين وكل هذا يؤثر سلبا على السكان، وأساسا على النساء والأطفال.

وقال وزير الخارجية ان "شعب كاليدونيا الجديدة واجه عنف الشرطة. "نحن حاضرون هنا اليوم لطرح هذه المسألة على الصعيد الدولي. ونستعرض خططنا بالتعاون مع مجموعة باكو للمبادرة. ان حضورنا اليوم ضروري جدا بالنسبة لنا. كاليدونيا الجديدة مدرجة في قائمة الدول لانهاء الاستعمار فيها. نناشد فرنسا للاعتراف بحقوق شعب كاليدونيا الجديدة والاحترام للقانون الدولي".