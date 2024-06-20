الكشف عن منافس قراباغ أغدام بدوري أبطال أوروبا

باكو، 20 يونيو، أذرتاج

سحبت قرعة المرحلة المؤهلة الثانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بمدينة نيون السويسرية.

أفادت وكالة أذرتاج أن القرعة كشفت عن منافس نادي قراباغ أغدام الأذربيجاني الوحيد بالبطولة حيث يتنافس قراباغ في المرحلة المؤهلة الثانية مع فائز مباراة هامرون سبارتانس المالطي ولينكولن من جبل طارق ومباراة قراباغ الأولى خارج أرضه.

يذكر أن المباريات الأولى للمرحلة المؤهلة الثانية تنظم يومي 23-24 يوليو والثانية في 30-31 يوليو.