الكشف عن منافس زيره باكو بدوري أوروبا

باكو، 20 يونيو، أذرتاج

سحبت قرعة المرحلة المؤهلة الأولى بدوري أوروبا لكرة القدم بمدينة نيون السويسرية.

أفادت وكالة أذرتاج أن القرعة كشفت عن منافس نادي زيره باكو الأذربيجاني الوحيد بالبطولة حيث يتنافس زيره في المرحلة المؤهلة الأولى مع نادي شريف المولدوفي ومباراة زيره الأولى خارج أرضه.

يذكر أن المباريات الأولى للمرحلة المؤهلة الأولى تنظم يوم 11 يوليو والثانية في 18 يوليو.