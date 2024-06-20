تركيا تستورد 10 مليارات و257 مليون متر مكعب من الغاز الأذربيجاني خلال العام الماضي

باكو، 20 يونيو، (أذرتاج)

انخفضت واردات تركيا من الغاز الطبيعي بنسبة 7.64 بالمئة مقارنة بعام 2022 الماضي وبلغت 50.48 مليار متر مكعب.

أفادت أذرتاج نقلا عن وكالة "الأناضول" للأنباء أنه في عام 2023، نُقل 71.73 بالمئة من الغاز الطبيعي الذي تستورده تركيا، أي 36.21 مليار متر مكعب، عبر خطوط الأنابيب بينما استوردت تركيا 14.27 مليار متر مكعب منه، أي 28.27 بالمئة، كغاز طبيعي مسال.

في العام الماضي، جاء استيراد 66.39 في المائة من واردات الغاز الطبيعي بموجب تراخيص استيراد طويلة الأجل بينما جرى استيراد 33.61 في المائة بالمبادلة.

واستوردت تركيا خلال الفترة المذكورة الغاز الطبيعي من 21 دولة مختلفة. وفي قائمة دول صادرة للغاز الطبيعي الى تركيا، تأتي روسيا في المرتبة الأولى بحصة 42.27 في المائة وأذربيجان في المرتبة الثانية بحصة 20.32 في المائة والجزائر في المرتبة الثالثة بحصة 11.86 في المائة وإيران في المرتبة الرابعة بحصة 10.71 في المائة والولايات المتحدة في المرتبة الخامسة بحصة 7.95 في المائة.

ان 90.45 في المائة من إجمالي نسبة الواردات تأتي على حصة شركة "بوتاس" وتأتي 3.43 في المائة منها على حصة شركة "أكفيل لصناعة وتجارة الغاز" وتأتي 2.77 في المائة منها على حصة "غاز البوسفور" وتأتي 1.98 في المائة على حصة "شركة كيبار للطاقة" وتشكل 0.97 في المائة حصة شركة "سوكار للطاقة" وتشكل 0.39 في المائة حصة "إيجي غاز آش".

وذكر التقرير السنوي لقطاع الغاز الطبيعي الصادر عن هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية أن تركيا استوردت 10 مليارات و257 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي من أذربيجان العام الماضي. تم استيراد الغاز بالمبادلة من أذربيجان بواسطة شركة بوتاس وشركة سوكار للطاقة.

يذكر أنه بموجب اتفاقية الشراء والبيع الموقعة في 12 مارس 2001، بدأت تركيا باستيراد الغاز الطبيعي من أذربيجان في عام 2007.