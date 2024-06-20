الكشف عن منافسي صباح باكو وسومغايت بدوري المؤتمر الأوروبي

باكو، 20 يونيو، أذرتاج

سحبت قرعة المرحلة المؤهلة الثانية بدوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم بمدينة نيون السويسرية.

أفادت وكالة أذرتاج أن القرعة كشفت عن منافس نادي صباح باكو وسومغايت الأذربيجانيين بالبطولة حيث يتنافس صباح في هذه المرحلة المؤهلة مع نادي مكابي حيفا الإسرائيلي ومباراة صباح الأولى خارج أرضه وسومغايت مع فيهيروار الهنغاري ومباراة سومغايت الأولى أمام جمهوره.

يذكر أن مباريات المرحلة المؤهلة المذكورة تنظم يوم 25 يوليو و1 أغسطس.