الكشف عن منافس زيره باكو المحتمل بدوري أوروبا

باكو، 20 يونيو، أذرتاج

سحبت قرعة المرحلة المؤهلة الثانية بدوري أوروبا لكرة القدم بمدينة نيون السويسرية.

أفادت وكالة أذرتاج أن القرعة كشفت عن منافس نادي زيره باكو الأذربيجاني الوحيد بالبطولة حيث يتنافس زيره في المرحلة المؤهلة المذكورة مع فائز مباراة إلفسبورغ السويدي وبافوس القبرصي في حال تجاوزه عقبة شريف المولدوفي بالمرحلة الأولى المؤهلة.

يذكر أن مباريات المرحلة المؤهلة الثانية تنظم يومي 25 يوليو و1 أغسطس.