وزيرا طوارئ أذربيجان وبيلاروس يوقعان على اتفاقية التعاون

باكو، 20 يونيو، أذرتاج

التقى وزير الطوارئ الأذربيجاني كمال الدين حيدروف على هامش زيارته بيلاروس بوزير الطوارئ البيلاروسي واديم سينيافسكي.

وقالت الوزارة في بيان إن الوزير حيدروف أشار في اللقاء إلى تشكل علاقات التعاون الوثيقة بين وزارتي الطوارئ للبلدين في مجال إدارة الحالات الطوارئ مضيفا أن ثمة إمكانات حسنة لاجل المزيد من توسيع العلاقات واعرب عن يقته في إعطاء وثيقة موقع عليها على هامش هذه الزيارة دفعة إضافية لتعميق العلاقات.

وعبر الوزير البيلاروسي عن الارتياح من تشكل العلاقات رفيعة المستوى بين الوزارتين في مجال مكافحة الحالات الطارئة ضمن علاقات التعاون التي تزداد توسعا سنة بعد أخرى بفضل فعاليات مستهدفة لزعيمي البلدين الصديقين.

وتم على هامش اللقاء توقيع وثيقة "خطة التدابير الشاملة للفترة ما بين 2025-2027 في تنفيذ بنود الاتفاقية على التعاون الموقع عليها في مينسك في 17 أكتوبر عام 2006م بين وزارتي الطوارئ الأذربيجانية والبيلاروسية.

كما وقع الوزير حيدروف في كتاب ضيوف الشرف بعدما تعرف عن كثب على فعاليات مركز تعليم الأمن بالطوارئ البيلاروسية.

ثم اجتمع الوزير حيدروف بموظفي الطوارئ الأذربيجانية المتعلمين في جامعة الدفاع المدني التابعة لوزارة الطوارئ البيلاروسية متمنيا لهم نجاحا.